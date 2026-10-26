Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında futbol severlerin büyük bir heyecanla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, adeta nefes kesen anlarla başladı. RAMS Park'taki dev karşılaşmanın henüz 1. dakikasında yaşanan sert bir ikili mücadele, sahada tansiyonu bir anda zirveye çıkardı.

Karşılaşmanın henüz başlama düdüğü çalınmışken, ceza sahası köşe çizgisine çok yakın bir noktada top kapma mücadelesine giren Abdülkerim Bardakcı ile sarı-lacivertli ekibin yıldız golcüsü Romelu Lukaku arasında sert bir diyalog yaşandı. Pozisyonun ardından iki oyuncu arasında gerilim kısa sürede tırmandı.

Olayın büyümesini ve olası bir arbedeyi engellemek adına hakem heyeti ile her iki takımdan diğer futbolcular derhal araya girdi. Tecrübeli isimlerin ve hakemin araya girmesiyle ortam kısa sürede sakinleştirilirken, müdahale sonrasında yatışan tansiyonun ardından dev derbi kaldığı yerden tüm hızıyla devam etti.

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Görüntüler beIN Sport'tan alınmıştır