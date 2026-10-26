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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Süper Lig Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde onları izlemeye gelecekler! Dev derbiye scout akını

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde onları izlemeye gelecekler! Dev derbiye scout akını

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiye saatler kala önemli bir gelişme yaşandı. Avrupa'dan birçok kulübün derbiye o yıldızlar için scout göndereceği öğrenildi. İşte detaylar... (FB GS SPOR HABERİ)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 12:15
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde onları izlemeye gelecekler! Dev derbiye scout akını

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası derbiye sahne olacak. Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde onları izlemeye gelecekler! Dev derbiye scout akını

21.30'da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde onları izlemeye gelecekler! Dev derbiye scout akını

Derbi öncesinde ligdeki puan tablosunda Galatasaray 19 puanla 2. sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 16 puanla 3. sırada yer alıyor.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde onları izlemeye gelecekler! Dev derbiye scout akını

Sarı-kırmızılılar derbide galip gelen taraf olarak ligde yeniden lider koltuğuna oturmak isterken sarı-lacivertliler ise hem rakibini liderlik koltuğundan etmek hem de puanları eşitlemek istiyor.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde onları izlemeye gelecekler! Dev derbiye scout akını

39 MAÇLIK NAMAĞLUP SERİ

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı karşılaşmalarda mağlup olmuyor. RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 39 maçta kaybetmedi. Aslan bu süreçte 31 galibiyet elde ederken, 8 defa da berabere kaldı. Galatasaray ayrıca bu sezon ligde iç sahada çıktığı 4 müsabakanın 3'ünü kazanırken, 1'inden beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde onları izlemeye gelecekler! Dev derbiye scout akını

DEPLASMAN KARNESİ

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon dış sahada 4 maça çıktı. Samsunspor ve Çaykur Rizespor'u yenen Fenerbahçe, Gaziantep FK ile berabere kaldı, Gençlerbirliği'ne ise mağlup oldu. Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde deplasmanda toplam 4 müsabaka oynarken, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde onları izlemeye gelecekler! Dev derbiye scout akını

Öte yandan derbiye saatler kala dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde onları izlemeye gelecekler! Dev derbiye scout akını

Avrupa'dan birçok kulübün o yıldızlar için RAMS Park'a scout ekipleri göndereceği öğrenildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde onları izlemeye gelecekler! Dev derbiye scout akını

A Spor Yorumcusu Haldun Domaç'ın aktardığına göre Avrupa kulüplerinin scout ekipleri tarafından derbide Galatasaray'dan Batrakov ve Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ın gözlem altında olacağı vurgulandı.

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