Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde onları izlemeye gelecekler! Dev derbiye scout akını

Sarı-kırmızılılar derbide galip gelen taraf olarak ligde yeniden lider koltuğuna oturmak isterken sarı-lacivertliler ise hem rakibini liderlik koltuğundan etmek hem de puanları eşitlemek istiyor.

39 MAÇLIK NAMAĞLUP SERİ Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı karşılaşmalarda mağlup olmuyor. RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 39 maçta kaybetmedi. Aslan bu süreçte 31 galibiyet elde ederken, 8 defa da berabere kaldı. Galatasaray ayrıca bu sezon ligde iç sahada çıktığı 4 müsabakanın 3'ünü kazanırken, 1'inden beraberlikle ayrıldı.