Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Karadeniz derbisinde iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmayı hedeflerken futbolseverler, Rizespor - Trabzonspor canlı maç takip ekranı ve canlı skor bilgilerini araştırıyor. Mücadeleye Rize'deki Çaykur Didi Stadı ev sahipliği yapacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. İşte, Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçının canlı takip ekranı!

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Çaykur Rizespor - Trabzonspor karşılaşması, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karadeniz derbisi beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Thomas Reis yönetiminde çıkış yakalayan Trabzonspor, Çaykur Rizespor deplasmanında da kazanarak ligdeki yükselişini devam ettirmeyi amaçlıyor. Bordo-mavili ekip, üst sıralardaki iddiasını güçlendirmek için sahaya çıkacak.

Ev sahibi Çaykur Rizespor ise taraftarı önünde oynayacağı mücadelede puan arayacak. Yeşil-mavili ekip, güçlü rakibi karşısında alacağı sonuçla ligdeki konumunu iyileştirmeyi hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan, Laçi, Olawoyin, Mihaila, Mebude, Sowe.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Melih, Fabinho, Muçi, Aral, Salah, Franculino.

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI CANLI SKOR EKRANI (TIKLA-TAKİP ET)

📣 MAÇ GÜNÜ! Çaykur Rizespor 🆚 Trabzonspor #BirArmaÇağırırSeni 💚💙 #ÇRSvTS https://t.co/Kq3IuKnCOv — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) October 26, 2026

Takımımız bu akşam '𝐁𝐨𝐫𝐝𝐨' ile sahada ❤️💙 #ÇRSvTS — Trabzonspor (@Trabzonspor) October 26, 2026

🔥 Bugün ❤️💙 🆚 Çaykur Rizespor ⏰ 19.00 🏟 Çaykur Didi Stadyumu 📲 #ÇRSvTS @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar https://t.co/qLVsYEb42o — Trabzonspor (@Trabzonspor) October 25, 2026