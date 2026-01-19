CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Göztepe-Çaykur Rizespor | CANLI (Trendyol Süper Lig / 18. hafta)

Göztepe-Çaykur Rizespor | CANLI (Trendyol Süper Lig / 18. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında heyecan Göztepe-Çaykur Rizespor mücadelesi ile devam ediyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 19:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe-Çaykur Rizespor | CANLI (Trendyol Süper Lig / 18. hafta)

Trendyol Süper Lig'de heyecan 18. haftasında kaldığı yerden devam ediyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe, ligin Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. 32 puan ile 4. sırada bulunan İzmir ekibi, en yakın takipçisi Beşiktaş ile arasındaki farkı açmak üzere sahaya çıkıyor. Çaykur Rizespor'da ise hedef, alacakları 3 puan ile ligin üst sıralarına yükselmek. İzmir'deki nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

GÖZTEPE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe-Çaykur Rizespor mücadelesi 19 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de başladı. Karşılaşma, beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

GÖZTEPE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Arda Okan, Taha, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Miroshi, Olaitan, Juan, Janderson

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Sagnan, Alikulov, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Olawoyin, Augusto, Ali Sowe

Beşiktaş-Kayserispor | CANLI
G.Saray'ın transferi A. Madrid'den!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Başkan Erdoğan YPG'ye ve İsrail'e mesajı verdi: Suriye Suriyelilerindir... "Terörün devri kapandı" | "Atlas Çağlayan'ın hesabı sorulacak"
Türk Telekom Reklam
Yalçın: Ona göre hazırlandık
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yalçın: Ona göre hazırlandık Yalçın: Ona göre hazırlandık 19:28
Osimhen'den G.Saraylıları kızdıran hareket! Osimhen'den G.Saraylıları kızdıran hareket! 19:17
Trabzonspor'da Tekke açıklaması! Trabzonspor'da Tekke açıklaması! 18:51
En-Nesyri'den Ada'ya ret! En-Nesyri'den Ada'ya ret! 18:25
Beşiktaş-Kayserispor maçı canlı yayın bilgileri Beşiktaş-Kayserispor maçı canlı yayın bilgileri 18:01
Trabzonspor'un yeni transferi yola çıktı! Trabzonspor'un yeni transferi yola çıktı! 17:43
Daha Eski
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! 17:29
Milli kayakçılar ilki başardı! Milli kayakçılar ilki başardı! 17:17
F.Bahçe ve G.Saray peşindeydi! Yeni adresi... F.Bahçe ve G.Saray peşindeydi! Yeni adresi... 17:02
Alex de Souza Operario’da tutunamadı! Alex de Souza Operario’da tutunamadı! 16:37
UEFA Avrupa Ligi’nden Talisca paylaşımı! UEFA Avrupa Ligi’nden Talisca paylaşımı! 16:33
CAF'tan şampiyon Senegal'e kınama! CAF'tan şampiyon Senegal'e kınama! 16:28