Antalyaspor Konya’ya hazır

Milli araya Beşiktaş mağlubiyetiyle giren Antalyaspor, Pazartesi Konyaspor'a konuk olacak. Anadolu Kartalı karşısında kötü gidişata son vermek isteyen Akrepler, puan veya puanlar almak amacında. Yeni teknik direktörü Erol Bulut yönetiminde milli arada yoğun bir antrenman programı gerçekleştiren kırmızı-beyazlılarda futbolcuların sıkı çalışması teknik heyetin yüzünü güldürdü.