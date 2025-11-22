Karagümrük seri peşinde

Milli araya Konyaspor galibiyetiyle girerek, 8 maçlık galibiyet hasretine son veren Fatih Karagümrük, bugün Eyüp deplasmanında da bu serisini sürdürmek istiyor. Ligde sonuncu sıradaki kırmızı-siyahlılar, alt sıraları yakından ilgilendiren kritik maçta puan veya puanlar hedefliyor. Milli arada sıkı bir şekilde çalışan Gümrük'te futbolcuların hırslı olması da teknik heyeti sevindirdi.