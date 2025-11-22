Karagümrük seri peşinde

Milli araya Konyaspor galibiyetiyle girerek, 8 maçlık galibiyet hasretine son veren Fatih Karagümrük, bugün Eyüp deplasmanında da bu serisini sürdürmek istiyor. Ligde sonuncu sıradaki kırmızı-siyahlılar, alt sıraları yakından ilgilendiren kritik maçta puan veya puanlar hedefliyor. Milli arada sıkı bir şekilde çalışan Gümrük'te futbolcuların hırslı olması da teknik heyeti sevindirdi.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER