Evinde Gençlerbirliği'nden sonra Kasımpaşa'yı da yenen Göztepe, bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet alarak milli araya moralli girdi. Bu yıl deplasmandaki ilk iki maçını kazanan, son 4 maçtır dış sahada 3 puana hasret kalan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da zincir kırdı. Ligde 12 maçta 6'ncı galibiyetini elde eden İzmir temsilcisi milli araya 22 puanla Avrupa kupaları potasında girdi. Öte yandan, Bu sezon daha önce iki kez 3 maçlık gol yememe serisi yakalayan Göz-Göz, 2 haftadır yine kalesini gole kapattı.