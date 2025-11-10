CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Milli araya moralli girdi

Milli araya moralli girdi

Evinde Gençlerbirliği'nden sonra Kasımpaşa'yı da yenen Göztepe, bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet alarak milli araya moralli girdi. Bu yıl deplasmandaki ilk iki maçını kazanan, son 4 maçtır dış sahada 3 puana hasret kalan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da zincir kırdı. Ligde 12 maçta 6'ncı galibiyetini elde eden İzmir temsilcisi milli araya 22 puanla Avrupa kupaları potasında girdi. Öte yandan, Bu sezon daha önce iki kez 3 maçlık gol yememe serisi yakalayan Göz-Göz, 2 haftadır yine kalesini gole kapattı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 06:50
Milli araya moralli girdi

