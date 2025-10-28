CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Zecorner Kayserispor'da Laszlo Benes PFDK'ya sevk edildi

Zecorner Kayserispor'da Laszlo Benes PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig ekibi Zecorner Kayserispor'un Slovak oyuncusu Laszlo Benes'i tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 15:21 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 15:30
Zecorner Kayserispor'da Laszlo Benes PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada Laszlo Benes'in, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor maçındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.

Öte yandan Zecorner Kayserispor'un antrenörü Igor Cagalj'in de "talimatlara aykırı hareketi" sebebiyle tedbirsiz bir şekilde PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Sportif Direktörü Umut Köse'nin de aynı karşılaşmada gerçekleştirdiği "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak disipline yollandığı kaydedildi.

Bu sevklerin ilgili kulüplerin Ziraat Türkiye Kupası müsabakası oynayacak olması nedeniyle yapıldığı, diğer müsabakalara ilişkin sevklerin ayrıca gerçekleştirileceği bildirildi.

