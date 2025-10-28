CANLI SKOR ANA SAYFA
Karadeniz'de beraberlik

Karadeniz'de beraberlik

Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor, sahasında Rizespor'u konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.
Samsunspor, 8. dakikada Carlo Holse ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. Holse, son 3 maçta 4'üncü kez gol sevinci yaşadı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 06:50
Karadeniz'de beraberlik

Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor, sahasında Rizespor'u konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.

Samsunspor, 8. dakikada Carlo Holse ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. Holse, son 3 maçta 4'üncü kez gol sevinci yaşadı.

GOLLER İLK YARIDA

Konuk ekip Çaykur Rizespor'a beraberliği ve puanı getiren golü 43. dakikada Jesuran Rak-Sakyi attı. Bu sonucun ardından Samsunspor 17, Rizespor 10 puana yükseldi. Gelecek hafta Samsunspor, Konya'ya gidecek. Rizespor, sahasında Karagümrük'ü konuk edecek.

