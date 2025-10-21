CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig'de 9. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Süper Lig'de 9. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 9. haftada oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 20:01 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 20:47
Süper Lig'de 9. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

TFF, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan 2 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

- Kayserispor - Samsunspor müsabasının 9. dakikasında gelişen konuk ekip atağı sonrası top dışarı çıktığında hakem Ümit Öztürk, VAR'dan 'potansiyel penaltı için sahada inceleme' önerisi aldı. Konuşmalar şu şekilde:

VAR: "Hocam bu kendi ayağından sekiyor ama ayağından sekip koluna geldiğini gösteriyorum şu anda"

Ümit Öztürk: "Ben senin dediğini görüyorum ama benim için bu oynama. Yani oyuncu giren topu blokluyor, oynuyor. Sol ayağı açıldığı için doğal olarak sol eli de açılıyor. Bu topa bu şekilde vurduğu için bu kol açık. Dikkat edersen direction of the ball topun yönü de çok net değişiyor. Top dönüyor kale kendi kalesine dönecek noktaya geliyor."

VAR: "Hocam karar senin"

Sahaya dönen Öztürk, 'penaltı yok' dedi ve maçı kaldığı yerden devam ettirdi.

- Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının 19. dakikasında Dorgeles Nene, çalımlarla ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan, penaltı yok diyerek korneri gösterdi. VAR'ın 'potansiyel penaltı için sahada inceleme' önerisi sonrası Şansalan kenara geldi.

Pozisyonun tekrarını izleyen Şansalan, "Gördüm. Erkan abi oyuncu düşerken kontrolsüz bir şekilde ayağına net temas var. Çalımı attıktan sonra gördüm, Balkovec 29 numara değil mi?" yorumunu yaptı. VAR'ın "Doğrudur" açıklaması sonrası Ali Şansalan, sahaya dönerek sarı-lacivertliler lehine penaltı noktasını gösterdi ve Balkovec'e sarı kart çıkardı.

Anasayfa
