Büyük maçların takımı

Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş’ı mağlup eden ve Fenerbahçe’den İstanbul’da puan kapan Alanyaspor, Göztepe’nin yenilmezlik ünvanına son verdi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 06:50
Alanyaspor bu sezon zorluk derecesi yüksek maçlardaki futbolu ve aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 gibi net bir skorla deviren Akdeniz ekibi, 5. haftada Kadıköy'de şampiyonluğun güçlü adayı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalmayı başardı. Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray karşısında çok sayıda net pozisyon bulan turuncu-yeşilli ekip kalesinde devleşen Uğurcan Çakır'ı geçememiş ve müsabakadan 1-0'lık skorla mağlup ayrılmıştı. Alanyaspor, 9. haftada da sezonun flaş ekibi Göztepe'yi 1-0 yenerek İzmir ekibine Süper Lig'deki ilk yenilgisini tattırdı.

GALİBİYET ÖNEMLİYDİ

Alanyaspor'un başarısında büyük pay sahibi olan teknik direktör Joao Pereira, galibiyetin kendileri açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Portekizli teknik adam yaptığı değerlendirmede "Daha önce çok iyi oynadığımız maçlar olmuştu ama kazanamamıştık. Bu maçta bunu başardık. Ancak ikinci devrede reaksiyon gösterdik" diye konuştu.

SON DAKİKA
