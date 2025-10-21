CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Antep yılmaz!

Antep yılmaz!

Gaziantep FK yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. 2.43 puan ortalaması yakalayan 40 yaşındaki teknik adam, Buruk’tan sonra en başarılı hoca oldu

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 06:50
Antep yılmaz!

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK, Burak Yılmaz'ın göreve gelişinden sonra adeta şahlandı. Kırmızı- siyahlı takım Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-2 mağlup ederek yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. 7 müsabakada 5'inci kez sahadan zaferle ayrılan Gaziantep temsilcisi, 9. haftayı 17 puanla 4. sırada noktaladı. Gaziantep FK, 17 puanın tamamını teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde topladı.

TEK RAKİBİ BURUK

2.43 puan ortalaması yakalayan 40 yaşındaki çalıştırıcı, 2.78 puan ortalamalı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan sonra en başarılı teknik adam olarak dikkat çekti. Sezona Galatasaray ve Konyaspor mağlubiyetleriyle başlayan kırmızı- siyahlılarda yönetim, İsmet Taşdemir'le yolları ayırmış, Burak Yılmaz'ı takımın başına getirmişti. Kan değişikliğinin ardından Gaziantep ekibi müthiş seri yakalayıp taraftarlarının yüzünü güldürdü.

İDDİALI KONUŞTU

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz Fenerbahçe maçı öncesi iddialı konuştu. Genç teknik adam "Fenerbahçe çok büyük bir camia. Formasını koysa şampiyonluğa oynar. Biz maç maç bakacağız. Bu karşılaşmayı da kazanmak istiyoruz. Daha yoğun taraftar desteği bekliyoruz. Elbette mağlubiyetler olacak ama nasıl mağlup olduğunuz önemli. Biz mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

HAFTAYA KAZANIRSA ÜÇÜNCÜ

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü kendi sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kırmızısiyahlı takım, 19 puanı bulunan güçlü rakibini yendiği takdirde puanını 20'ye yükselterek üçüncü sıraya çıkacak.

