Galatasaray'a yenilen Başakşehir, yaz transfer döneminde santrfor mevkiine yaptığı 4 transferden sadece Shomurodov'dan verim alabildi. Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla 29 maçta 13 gol ve 2 asistle oynayan Nuno Da Costa, bu sezon ligde 6 maçta henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı. Geçen sezon Hamburg'un Bundesliga'ya yükselişinde önemli rol oynayan Davie Selke sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de yalnızca 1 maçta görev alarak ve skora katkı yapamadı. Rennes'ten renklere bağlanan Bertuğ Yıldırım sonradan oyuna dahil olduğu 2 Süper Lig müsabakasında skor üretemedi.