Marcel Licka: Çok cesurduk

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından konuk ekibin teknik direktörü Marcel Licka, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MARCEL LICKA'NIN AÇIKLAMALARI

"Takımımla gurur duyuyorum. Çok cesurlardı. Bireysel ve birlikte kaliteli bir takıma karşı oynadık. Oyuncularım fizik kalite açısından çok iyiydi, çok koştu, çok bastılar. Serginho ile golü bulduk. Çok cesurduk. Çok çalıştılar. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. Böyle çalışmaya devam etmeliyiz."