Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor-Trabzonspor | CANLI

Çaykur Rizespor-Trabzonspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında "Karadeniz derbisi" heyecanı yaşanıyor. Nefes kesen Çaykur Rizespor-Trabzonspor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 16:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çaykur Rizespor-Trabzonspor | CANLI

Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Milli aranın sona ermesiyle Trendyol Süper Lig'de heyecan 9. hafta maçları ile devam ediyor. Zirve yarışını sürdürmek isteyen Trabzonspor, Çaykur Didi'de Rizespor'un konuğu oluyor. Sezonda muhteşem bir başlangıçla 17 puan toplayan Fatih Tekke'nin öğrencileri, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde. Çaykur Rizespor ise 7 maçta 8 puanla 12. sırada yer alıyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor

ÇAYKUR RİZESPOR-TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Tim, Olaigbe, Oulai, Augusto, Onuachu

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Attila, Samet, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Laçi, Emrecan, Rak-Sakyi, Jurecka

