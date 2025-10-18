Çaykur Rizespor-Trabzonspor | CANLI

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Milli aranın sona ermesiyle Trendyol Süper Lig'de heyecan 9. hafta maçları ile devam ediyor. Zirve yarışını sürdürmek isteyen Trabzonspor, Çaykur Didi'de Rizespor'un konuğu oluyor. Sezonda muhteşem bir başlangıçla 17 puan toplayan Fatih Tekke'nin öğrencileri, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde. Çaykur Rizespor ise 7 maçta 8 puanla 12. sırada yer alıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor

ÇAYKUR RİZESPOR-TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Tim, Olaigbe, Oulai, Augusto, Onuachu

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Attila, Samet, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Laçi, Emrecan, Rak-Sakyi, Jurecka