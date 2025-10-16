Güven kazanacağız

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, futbol çalıştayını her ay yapmayı planladıklarını söyledi. Türk futbolundaki güven duygusunu yeniden kazandırmak istediklerini belirten Doğan şöyle devam etti: "Süper Lig oyuncu uygunluğu yabancı konuları hakkında görüşler alındı. Altyapı organizasyonu hakkında konuşuldu. 4 büyük kulübün başkanı ve diğer başkanlar da buradaydı. Onların da değerli görüşlerini aldık. İnşallah bundan sonra Türk futbolu için daha faydalı işler yapacağız. Türk hakemlerle ilgili daha iyi ne olur konuşuldu. Kulüplerin tek derdi, futboldaki adaletin ve gerçekten huzur ortamının sağlanması. Tüm kulüpler iyi niyetli olarak kaybolan güven duygusunun yeniden kazandırılmasını istiyor. Topun oyunda kalma süresinden tutun, saha zeminlerimiz işin doğrusu birçok sahada çok kötü sizler de görüyorsunuz. Ortak firma belirleyip tüm Türkiye'de kontrollü tek bir yerden sağlanması için fikirler verildi."