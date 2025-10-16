Icardi dünden razı

Galatasaray'ın yıldızı İcardi'nin sözleşmesi son haftalarda gündemi en fazla meşgul eden konulardan birisi haline geldi. Teknik direktör Okan Buruk daha önce yaptığı açıklamada sözleşme görüşmelerinde bulunmanın henüz erken olduğunu ifade ederek takımda kalmasını istediğini de sözlerine eklemişti. G.Saray ve Türkiye'de çok mutlu olan Arjantinli futbolcunun da ayrılmaya pek bir niyeti yok.

6 MİLYON EURO

Parçalı formayı giymeye devam etmeye dünden razı olan 32 yaşındaki futbolcu, 10 milyon euro'luk yıllık maaşında da indirime gitmeye hazır. Kulübe senelik yükü 6 milyon euro olan tecrübeli golcünün 4 milyonluk kısmını sponsorlar üstleniyordu. Bu kısımdan fedakarlık etmeye hazır olduğunu ileten İcardi, yapılacak görüşmelerde zorluk çıkartmayacak. G.Saray yönetimi de İcardi ile ocak ayında görüşmelere başlamayı planlıyor.