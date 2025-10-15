CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray ve Barış Alper Yılmaz el sıkıştı! İşte yıldız ismin sözleşme şartları

Galatasaray'ın, sözleşme durumu belirsizliğini sürdüren Barış Alper Yılmaz'da mutlu sona ulaştığı öğrenildi. Yıldız isim ve sarı-kırmızılı ekibin her konuda anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İşte 25 yaşındaki ismin sözleşme şartları... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Sezon başında NEOM'un 4 yıl için 50 milyon dolarla kadrosuna katmak istediği Barış Alper Yılmaz, yönetimin izin vermemesi sonrası Galatasaray'da kalmıştı.

Maaşına zam sözü verilen milli futbolcu, 7 milyon Euro ile masaya oturdu. G.Saray yönetimi ise 5 milyon Euro artı bonus teklifinde bulundu. Sabah'ın haberine göre taraflar arasındaki sıkı pazarlıkta anlaşma sağlandı.

Yeni sözleşmeye göre 25 yaşındaki yıldız, 3 milyon Euro garanti ücret ve 500 bin Euro sadakat bonusunun yanı sıra 10 maç oynarsa 1 milyon Euro, 10 maç daha oynarsa 1 milyon Euro daha kazanacak. Barış, 20 ve üstü gol katkısı halinde ise 500 bin Euro daha alacak.

Bonuslarla birlikte 6 milyon Euro'yu (292 milyon TL) bulan kontratı alan Barış Alper Yılmaz, transfer teklifi aldığı süreeçte idmanlara çıkmamış ve iki maçta kadroya dahil edilmemişti.

