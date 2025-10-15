Galatasaray ve Barış Alper Yılmaz el sıkıştı! İşte yıldız ismin sözleşme şartları

Galatasaray'ın, sözleşme durumu belirsizliğini sürdüren Barış Alper Yılmaz'da mutlu sona ulaştığı öğrenildi. Yıldız isim ve sarı-kırmızılı ekibin her konuda anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İşte 25 yaşındaki ismin sözleşme şartları... (GS SPOR HABERİ)
Sezon başında NEOM'un 4 yıl için 50 milyon dolarla kadrosuna katmak istediği Barış Alper Yılmaz, yönetimin izin vermemesi sonrası Galatasaray'da kalmıştı.
Maaşına zam sözü verilen milli futbolcu, 7 milyon Euro ile masaya oturdu. G.Saray yönetimi ise 5 milyon Euro artı bonus teklifinde bulundu. Sabah'ın haberine göre taraflar arasındaki sıkı pazarlıkta anlaşma sağlandı.
Yeni sözleşmeye göre 25 yaşındaki yıldız, 3 milyon Euro garanti ücret ve 500 bin Euro sadakat bonusunun yanı sıra 10 maç oynarsa 1 milyon Euro, 10 maç daha oynarsa 1 milyon Euro daha kazanacak. Barış, 20 ve üstü gol katkısı halinde ise 500 bin Euro daha alacak.
