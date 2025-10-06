Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta geride kaldı. Son olarak oynanan bu maçların VAR kayıtları açıklandı.

Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0'lık skorla tamamlanan maçtaki iptal edilen gol pozisyonu ise gündem olmuştu.

İşte o pozisyonun VAR incelemesine dair konuşmalar:

Samsunspor - Fenerbahçe maçında iptal edilen golün VAR konuşmaları:

VAR: "Arkadaki oyuncu ofsayt ve kalecinin aksiyon alanına giriyor."

Halil Umut Meler: "17 numaralı oyuncu ofsaytta."

Hakem: "17 numaralı oyuncu kaleciyi etkilediği için kalecinin hareketini kısıtlıyor. Ofsaytla oyuna tekrardan başlıyoruz. Doğru mudur?"

VAR: "Doğrudur hocam."

İŞTE O GÖRÜNTÜLER: