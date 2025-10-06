CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta geride kaldı. Son olarak oynanan bu maçların VAR kayıtları belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 20:07 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 20:23
Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta geride kaldı. Son olarak oynanan bu maçların VAR kayıtları açıklandı.

Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0'lık skorla tamamlanan maçtaki iptal edilen gol pozisyonu ise gündem olmuştu.

İşte o pozisyonun VAR incelemesine dair konuşmalar:

Samsunspor - Fenerbahçe maçında iptal edilen golün VAR konuşmaları:

VAR: "Arkadaki oyuncu ofsayt ve kalecinin aksiyon alanına giriyor."

Halil Umut Meler: "17 numaralı oyuncu ofsaytta."

Hakem: "17 numaralı oyuncu kaleciyi etkilediği için kalecinin hareketini kısıtlıyor. Ofsaytla oyuna tekrardan başlıyoruz. Doğru mudur?"

VAR: "Doğrudur hocam."

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:

