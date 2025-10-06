Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta geride kaldı. Son olarak oynanan bu maçların VAR kayıtları açıklandı.
Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0'lık skorla tamamlanan maçtaki iptal edilen gol pozisyonu ise gündem olmuştu.
İşte o pozisyonun VAR incelemesine dair konuşmalar:
Samsunspor - Fenerbahçe maçında iptal edilen golün VAR konuşmaları:
VAR: "Arkadaki oyuncu ofsayt ve kalecinin aksiyon alanına giriyor."
Halil Umut Meler: "17 numaralı oyuncu ofsaytta."
Hakem: "17 numaralı oyuncu kaleciyi etkilediği için kalecinin hareketini kısıtlıyor. Ofsaytla oyuna tekrardan başlıyoruz. Doğru mudur?"
VAR: "Doğrudur hocam."
İŞTE O GÖRÜNTÜLER: