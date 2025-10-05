HaberlerBeşiktaş İşte Beşiktaş soyunma odasında konuşulanlar! "Galibiyeti elimizden kaçırdık"
İşte Beşiktaş soyunma odasında konuşulanlar! "Galibiyeti elimizden kaçırdık"
RAMS Park'taki Galatasaray derbisinde 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrılan Beşiktaş'ta futbolcular, 10 kişi kalan rakiplerine karşı kaçan fırsatın üzüntüsünü yaşadı. Takımda "Bu maçı kazanmamız gerekirdi" düşüncesi hakimdi. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada Beşiktaş'ın golünü 12. dakikada Tammy Abraham, Galatasaray'ın golünü ise 55. dakikada İlkay Gündoğan kaydetti.
GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI
Mücadelenin 34. dakikasında Galatasaraylı Davinson Sanchez, Beşiktaşlı Rafa Silva'nın net gol pozisyonunu faulle durdurunca hakem Yasin Kol tarafından doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu dakikadan sonra sarı-kırmızılılar maçı 10 kişi tamamladı.
ABRAHAM: 1 PUAN İÇİN MUTLU DEĞİLİZ
Karşılaşma sonrası konuşan Beşiktaş'ın golcüsü Tammy Abraham, galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını ifade etti: "Buraya gelirken zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Galatasaray iyi bir takım. 1 puan için mutlu değiliz. Bazı anlarda fazla nazik davrandık, daha sert olmalıydık. Futbol hatalar oyunu, biz de hatamızın bedelini ödedik."
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
"Soyunma odasında herkesin yüzü asık. Gol atmak güzel ama asıl hedefimiz 3 puandı. Ağrılarıma rağmen oynadım çünkü takım için fedakarlık yapmam gerekiyordu. Bu maçtaki özgüveni önümüzdeki haftalara taşımamız lazım."
SOYUNMA ODASINDA PİŞMANLIK HAVASI
Hürriyet'te yer alan habere göre maçın ardından siyah-beyazlı futbolcular, soyunma odasında kaçan galibiyetin değerlendirmesini yaptı. Oyuncuların büyük çoğunluğu, 10 kişi kalan Galatasaray'a karşı skoru koruyamamanın büyük bir fırsat kaybı olduğunu dile getirdi.
"Rakip eksikken oyunu domine ettik ama son vuruşlarda etkili olamadık." diyen futbolcular arasında ortak bir görüş oluştu: "Bu maçı kazanmalıydık. Galatasaray 10 kişiydi, elimizden kaçırdık."