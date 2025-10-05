İşte Beşiktaş soyunma odasında konuşulanlar! "Galibiyeti elimizden kaçırdık"

ABRAHAM: 1 PUAN İÇİN MUTLU DEĞİLİZ Karşılaşma sonrası konuşan Beşiktaş'ın golcüsü Tammy Abraham, galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını ifade etti: "Buraya gelirken zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Galatasaray iyi bir takım. 1 puan için mutlu değiliz. Bazı anlarda fazla nazik davrandık, daha sert olmalıydık. Futbol hatalar oyunu, biz de hatamızın bedelini ödedik."