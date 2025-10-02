CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı!

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı!

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı 3 Ekim Cuma günü başlayacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 09:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı!

Haftanın açılış maçlarında Hesap.com Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Trabzonspor ise iç sahada Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

Derbi mücadelesinde Galatasaray, 4 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 8. haftanın programı şöyle:

YARIN:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Zecorner Kayserispor (Papara Park)

4 EKİM CUMARTESİ:

14.30 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

17.00 Kocaelispor-ikas Eyüpspor (Kocaeli)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)

5 EKİM PAZAR:

14.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)

20.00 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Tedesco'dan flaş Talisca kararı! İşte F.Bahçe'nin Nice 11'i
"F.Bahçe favoriler arasında!"
DİĞER
Beşiktaş’a Galatasaray derbisi öncesi müjde!
Abluka kırılıyor: Mikeno Gazze sularında! İsrail Sumud Filosu’na saldırdı: 29 Türk alıkonuldu | Başsavcılıktan soruşturma
G.Saray yönetiminden derbi öncesi flaş hamle!
Galatasaray'da Icardi tartışması! Taraftarlar...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe - Nice maçı öncesi son notlar! F.Bahçe - Nice maçı öncesi son notlar! 08:46
Bugünkü maçlar 2 Ekim Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 2 Ekim Perşembe 2025 08:26
Tedesco'dan flaş Talisca kararı! İşte F.Bahçe'nin Nice 11'i Tedesco'dan flaş Talisca kararı! İşte F.Bahçe'nin Nice 11'i 01:10
"G.Saray evinde Avrupa'daki her takımı yenebilir!" "G.Saray evinde Avrupa'daki her takımı yenebilir!" 01:02
Üründül'den G.Saray yorumu: Enerji patlaması... Üründül'den G.Saray yorumu: Enerji patlaması... 00:51
Okan Buruk: Her şeyi beraber yaptık Okan Buruk: Her şeyi beraber yaptık 00:51
Daha Eski
F.Bahçe Beko galibiyetle başladı! F.Bahçe Beko galibiyetle başladı! 00:49
"F.Bahçe favoriler arasında!" "F.Bahçe favoriler arasında!" 00:49
Tedesco'dan Duran açıklaması! "Dönmek istiyor ama..." Tedesco'dan Duran açıklaması! "Dönmek istiyor ama..." 00:49
Liverpool efsanesinden şok sözler! Yenilgi sonrası çılgına döndü Liverpool efsanesinden şok sözler! Yenilgi sonrası çılgına döndü 00:49
G.Saray yönetiminden derbi öncesi flaş hamle! G.Saray yönetiminden derbi öncesi flaş hamle! 00:49
G.Saray'dan Liverpool'a olay gönderme! G.Saray'dan Liverpool'a olay gönderme! 00:48