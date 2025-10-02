CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray Liverpool'u böyle devirdi! İşte tarihi zaferin perde arkası

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 2. hafta maçında evinde konuk ettiği Liverpool'un 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. İngiliz ekibini devirerek dünya çapında gündem olan sarı-kırmızılıların tarihi zaferinin perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 09:26 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 09:27
Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, sahasında Liverpool'u konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, rakibini 1-0 mağlup ederek Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

geldi.

Cimbom'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada Victor Osimhen (p) kaydetti.

Galatasaray'ın Liverpool galibiyeti manşetleri süslerken tarihi zaferin perde arkası da ortaya çıktı.

1- ÖZBEK DEVREDE

Takvim'in haberine göre, Alanya maçı sonrası eleştiriler futbolcuların moralini bozunca Başkan Dursun Özbek düğmeye bastı. 3 gün Kemerburgaz'a kamp kuran Özbek takımla toplantılar yaptı.

2- KRİTİK HAMLE

Futbolcular ve aileleri için yemek organize edildi. Tüm takım hem Liverpool maçının stresinden uzaklaştı hem de eleştiriler nedeniyle üzgün futbolcular moral kazandı.

3- EZBERLEDİLER

Teknik heyetten iki analizci Liverpool'un Everton ve Crystal Palace ile oynadığı iki maçı yerinde izledi. İngiliz ekibinin tüm sıkıntılı yönleri ve artıları çok iyi şekilde ortaya çıkarıldı.

4- MEKTUP YAZILDI

Futbolcu eşleri ve çocuklarının yazdığı mektuplar maç öncesinde dağıtıldı. Mektuplarda kullanılan duygusal ifadeler tüm takımın motivasyonunu en üst seviyeye çıkardı.

5- HARİKA PLAN

Okan Buruk, Liverpool'u adeta takımına ezberletti. Müthiş bir maç önü planı hazırlandı. Futbolcular da inanılmaz bir mücadele sergileyince Liverpool zaferi geldi.

