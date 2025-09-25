İşte Trendyol Süper Lig'de haftanın enleri!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de heyecan ve mücadele dolu 6 hafta geride kaldı. Takımlar, sezon hedefleri doğrultusunda birbirleri ile kıyasıya mücadele ederken Süper Lig'de 6. haftanın en iyi golleri ve kurtarışları yayınlandı.

Haftanın en iyi golleri arasında şu futbolcular yer aldı: İbrahim Sabra (Göztepe), Laszlo Benes (Zecorner Kayserispor), Kevin Rodrigues (Gaziantep FK) ve Ibrahim Olawoyin (Çaykur Rizespor).

Haftanın en iyi kurtarışlarına imza atan kaleciler ise şu şekildeydi: Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Andreas Gianniotis (Kasımpaşa), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

İŞTE 6. HAFTANIN ENLERİ