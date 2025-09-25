CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig İşte Trendyol Süper Lig'de haftanın enleri!

İşte Trendyol Süper Lig'de haftanın enleri!

Trendyol Süper Lig'de heyecan 6. haftasında devam etti. Takımlar, sezon hedefleri doğrultusunda birbirleri ile kıyasıya mücadele ederken taraftarlar futbola doydu. İşte Süper Lig'de 6. haftanın en iyi golleri ve kurtarışları... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 13:34
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte Trendyol Süper Lig'de haftanın enleri!

Trendyol Süper Lig'de heyecan ve mücadele dolu 6 hafta geride kaldı. Takımlar, sezon hedefleri doğrultusunda birbirleri ile kıyasıya mücadele ederken Süper Lig'de 6. haftanın en iyi golleri ve kurtarışları yayınlandı.

Haftanın en iyi golleri arasında şu futbolcular yer aldı: İbrahim Sabra (Göztepe), Laszlo Benes (Zecorner Kayserispor), Kevin Rodrigues (Gaziantep FK) ve Ibrahim Olawoyin (Çaykur Rizespor).

Haftanın en iyi kurtarışlarına imza atan kaleciler ise şu şekildeydi: Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Andreas Gianniotis (Kasımpaşa), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

İŞTE 6. HAFTANIN ENLERİ

Mou'nun açıklamaları başını yaktı!
REKLAM
DİĞER
Minik Atlas ilk kez görüldü! Zeynep Tuğçe Bayat oğlunun yüzünü paylaştı! "Annesinin kopyası"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye tepki Özgür Özel'e ayar: Siyasi misyoner gibi hareket ediyorlar | Filistin milli davamızdır
F.Bahçe'de flaş gelişme! Tedesco'nun yerine gelecek isim...
G.Saray'a dev piyango!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'da Olaigbe mesaisi! Fırtına'da Olaigbe mesaisi! 12:53
Young Boys-Panathinaikos maçı ne zaman? Young Boys-Panathinaikos maçı ne zaman? 12:51
Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu! Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu! 12:32
Ferencvaros-Viktoria Plzen maçı ne zaman? Ferencvaros-Viktoria Plzen maçı ne zaman? 12:30
Mou'nun açıklamaları başını yaktı! Mou'nun açıklamaları başını yaktı! 12:00
Salzburg-Porto maçı ne zaman? Salzburg-Porto maçı ne zaman? 11:59
Daha Eski
Utrecht-Lyon maçı ne zaman? Utrecht-Lyon maçı ne zaman? 11:43
Rangers-Genk maçı ne zaman? Rangers-Genk maçı ne zaman? 11:36
F.Bahçe'de hayal kırıklığı! Kerem... F.Bahçe'de hayal kırıklığı! Kerem... 11:30
G.Saray kasasını dolduracak! G.Saray kasasını dolduracak! 11:19
Stuttgart-Celta Vigo maçı ne zaman? Stuttgart-Celta Vigo maçı ne zaman? 11:07
Lille-Brann maçı ne zaman? Lille-Brann maçı ne zaman? 10:46