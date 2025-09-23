CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig'de 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Süper Lig’de 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasına ait VAR kayıtları kamuoyuyla paylaşıldı. İşte VAR kayıtlarına yansıyan konuşmalar...

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 20:00
Süper Lig’de 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasına ait VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan kayıtlarda, özellikle KasımpaşaFenerbahçe maçında yaşanan kritik kırmızı kart pozisyonuna dair konuşmalar dikkat çekti.

Mücadelenin 45. dakikasında Kasımpaşalı futbolcu Cafu'nun kayarak yaptığı müdahale sonrası Fenerbahçeli Milan Skriniar yerde kalmıştı. Orta hakem Oğuzhan Çakır, ilk anda pozisyonu sarı kartla cezalandırmıştı. Ancak VAR hakeminin uyarısıyla monitöre giden Çakır, incelemenin ardından Cafu'nun tabanla yaptığı sert müdahaleyi tespit etmişti ve kartın rengini kırmızıya çevirmişti.

İŞTE 6. HAFTANIN VAR KAYITLARI

