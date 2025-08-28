Konya Stadı yenileniyor

Konya Stadı'nda Batı Alt Tribünü bin 453 koltukla locaya dönüştürülerek CIP alan oluşturuldu. Ayrıca Türkiyeİspanya maçı öncesi hazırlıklar devam ediyor. Başkanvekili Yunus Derebağ, locaların yeterli olmadığından dolayı VIP salonları olan koltukları loca haline getirdiklerini belirtti.
