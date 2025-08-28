Ayağımız sağlam basacak

Süper Lig'de cumartesi günü lider G.Saray'a konuk olacak Ç.Rize'de teknik direktör İlhan Palut, mücadele vurgusu yaptı. Palut, "Burada ayağı yere sağlam basan karakterli bir oyun oynamak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız ve oradan güzel bir sonuçla dönmeye çalışacağız" dedi.
Süper Lig'de cumartesi günü lider G.Saray'a konuk olacak Ç.Rize'de teknik direktör İlhan Palut, mücadele vurgusu yaptı. Palut, "Burada ayağı yere sağlam basan karakterli bir oyun oynamak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız ve oradan güzel bir sonuçla dönmeye çalışacağız" dedi.