CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig TRANSFER HABERİ - Gençlerbirliği Sekou Koita'yı kadrosuna kattı!

TRANSFER HABERİ - Gençlerbirliği Sekou Koita'yı kadrosuna kattı!

Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, CSKA Moskova forması giyen forvet oyuncusu Sekou Koita’yı satın alma opsiyonlu kiraladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 19:04
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Gençlerbirliği Sekou Koita'yı kadrosuna kattı!

Gençlerbirliği, CSKA Moskova forması giyen forvet oyuncusu Sekou Koita'yı satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, CSKA Moskova'da forma giyen Malili forvet oyuncusu Sekou Koita ile anlaştı. Kırmızı-siyahlı ekip, 25 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Forvet arkası ve on numara pozisyonlarında da görev yapan Sekou Koita, ülkesi Mali'nin AS Bakaridjan takımında futbol serüvenine başladı. Daha sonra USC Kita, Liefering, Wolfsberger AC, Salzburg takımları kadrosunda yer alan Malili 25 yaşındaki oyuncu, son olarak CSKA Moskova forması giydi.

Mali Milli Takımı'nın U17, U20 ve U23 yaş kategorilerinde 25 maçta forma giyen Sekou Koita 8 gol ve 3 asiste imza attı. Mali Milli Takımı'yla da 33 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, takımına 4 gol 2 asistlik katkı sağladı. 2024-2025 sezonunda CSKA Moskova'da 35 maçta görev yapan Sekou Koita, 1618 dakika sahada yer alırken 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.

G.Saray'dan Rabiot bombası!
Manuel Akanji'den G.Saray yanıtı!
DİĞER
Hasan Denizyaran: Söylersem çıta yükselir, hayatıma giren daha fazlasını ister!
"EkremEdit" Mahir Gün çözüldü! HTS ve BAZ'dan Murat Ongun ile Emrah Bağdatlı çıktı: "Kullanıldım! Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum"
Skriniar için flaş sözler!
Trabzonspor transferi resmen açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
RAMS Başakşehir Universitatea Craiova maçına hazır! RAMS Başakşehir Universitatea Craiova maçına hazır! 19:01
Atan: Sezonun en önemli maçlarından bir tanesine çıkıyoruz! Atan: Sezonun en önemli maçlarından bir tanesine çıkıyoruz! 18:35
İtalyan Antrenörler Birliği İsrail'in uluslararası müsabakalardan men edilmesini istedi! İtalyan Antrenörler Birliği İsrail'in uluslararası müsabakalardan men edilmesini istedi! 18:15
G.Saray'dan Rabiot bombası! G.Saray'dan Rabiot bombası! 18:08
Manuel Akanji'den G.Saray yanıtı! Manuel Akanji'den G.Saray yanıtı! 17:52
Gençlerbirliği Sekou Koita’yı kadrosuna kattı Gençlerbirliği Sekou Koita’yı kadrosuna kattı 17:02
Daha Eski
Başakşehir'de nikah tazelendi Başakşehir'de nikah tazelendi 16:48
Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi 16:46
Beşiktaş İsviçre'ye geldi Beşiktaş İsviçre'ye geldi 16:44
G.Saray'da Kayserispor mesaisi sürüyor G.Saray'da Kayserispor mesaisi sürüyor 16:42
Skriniar için flaş sözler! Skriniar için flaş sözler! 16:37
Trabzonspor transferi resmen açıkladı! Trabzonspor transferi resmen açıkladı! 16:33