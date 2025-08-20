FENERBAHÇE HABERİ: Milan Skriniar için transfer açıklaması!

Fenerbahçe, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Skriniar'ı yaz transfer döneminde kalıcı olarak renklerine bağlamıştı. Transfer süreci hakkında menajeri Sistici, Slovak basınına açıklamalarda bulundu. Sistici'ye göre transferde Jose Mourinho'nun rolü çok büyüktü. Portekizli teknik adamın ısrarı sayesinde oyuncu sarı-lacivertlilerin yolunu tuttu.
Sistici, "Başkan Ali Koç ve sportif direktör Devin Özek'in de desteğiyle çok iyi planlanmış bir karar aldık" ifadelerini kullandı.
Sistici ayrıca Suudi Arabistan'dan gelen yüksek maaşlı teklifleri de doğruladı. PSG'ye yapılan cazip bonservis teklifinin dışında önerilen maaş oyuncu için de çok avantajlıydı.
