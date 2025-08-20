CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Milan Skriniar için transfer açıklaması!

FENERBAHÇE HABERİ: Milan Skriniar için transfer açıklaması!

Transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Milan Skriniar'ı da ikna etmeyi başarmıştı. Slovak stoperin menajeri Sistici, transfer süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 16:38
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ: Milan Skriniar için transfer açıklaması!

Fenerbahçe, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Skriniar'ı yaz transfer döneminde kalıcı olarak renklerine bağlamıştı. Transfer süreci hakkında menajeri Sistici, Slovak basınına açıklamalarda bulundu. Sistici'ye göre transferde Jose Mourinho'nun rolü çok büyüktü. Portekizli teknik adamın ısrarı sayesinde oyuncu sarı-lacivertlilerin yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERİ: Milan Skriniar için transfer açıklaması!

Sistici, "Başkan Ali Koç ve sportif direktör Devin Özek'in de desteğiyle çok iyi planlanmış bir karar aldık" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Milan Skriniar için transfer açıklaması!

Sistici ayrıca Suudi Arabistan'dan gelen yüksek maaşlı teklifleri de doğruladı. PSG'ye yapılan cazip bonservis teklifinin dışında önerilen maaş oyuncu için de çok avantajlıydı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ: Milan Skriniar için transfer açıklaması!

Menajerine göre, buna rağmen Milan Skriniar tercihini Fenerbahçe'den yana yaptı. "Milan, Ali Koç'un çok yıllı projesine ve Mourinho'nun liderliğine inandı" dedi.

FENERBAHÇE HABERİ: Milan Skriniar için transfer açıklaması!

Ocak ayından bu yana sarı-lacivertli formayı terleten 29 yaşındaki oyuncu kısa sürede kaptanlığa yükseldi. Hem saha içi liderliği hem de tecrübesiyle taraftarlarından övgü aldı.

F.Bahçe-Benfica maçı ne zaman? 👉🏼Yanıt ve diğer tüm detaylar için tıklayın...

FENERBAHÇE HABERİ: Milan Skriniar için transfer açıklaması!

İŞTE O HABER

Trabzonspor transferi resmen açıkladı!
Talisca'dan transfer iddialarına yanıt!
DİĞER
MAÇ PROGRAMI 20 AĞUSTOS 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
"EkremEdit" Mahir Gün çözüldü! HTS ve BAZ'dan Murat Ongun ile Emrah Bağdatlı çıktı: "Kullanıldım! Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum"
F.Bahçe ve G.Saray'ın radarındaydı! İmzayı atıyor
Tek hedef galibiyet! İşte Mourinho'nun muhtemel 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gençlerbirliği Sekou Koita’yı kadrosuna kattı Gençlerbirliği Sekou Koita’yı kadrosuna kattı 17:02
Başakşehir'de nikah tazelendi Başakşehir'de nikah tazelendi 16:48
Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi 16:46
Beşiktaş İsviçre'ye geldi Beşiktaş İsviçre'ye geldi 16:44
G.Saray'da Kayserispor mesaisi sürüyor G.Saray'da Kayserispor mesaisi sürüyor 16:42
Skriniar için flaş sözler! Skriniar için flaş sözler! 16:37
Daha Eski
Trabzonspor transferi resmen açıkladı! Trabzonspor transferi resmen açıkladı! 16:33
Fırtına'da Sanches sesleri! Fırtına'da Sanches sesleri! 16:16
Kayserispor G.Saray maçına hazırlandı Kayserispor G.Saray maçına hazırlandı 16:15
G.Saray'da Hakan defteri kapanmadı! G.Saray'da Hakan defteri kapanmadı! 16:06
G.Saray, Nelsson ile davalık olabilir! G.Saray, Nelsson ile davalık olabilir! 15:25
F.Bahçe ve G.Saray'ın radarındaydı! İmzayı atıyor F.Bahçe ve G.Saray'ın radarındaydı! İmzayı atıyor 14:58