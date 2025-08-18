CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Beko'nun yeni sezon öncesi hazırlık programı belli oldu

Fenerbahçe Beko'nun yeni sezon öncesi hazırlık programı belli oldu

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın 2025-2026 sezonu öncesindeki hazırlık programı duyuruldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 17:31
Fenerbahçe Beko'nun yeni sezon öncesi hazırlık programı belli oldu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli takım, yeni sezon için ilk idmanını 25 Ağustos Pazartesi günü yapacak. Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 karşılaşmaya çıkacak.

Fenerbahçe Beko'nun bu süreçte çıkacağı hazırlık maçları şu şekilde:

4 Eylül Perşembe:

19.00 Fenerbahçe Beko-Galatasaray MCT Technic (Ülker Spor ve Etkinlik)

8 Eylül Pazartesi:

19.00 Fenerbahçe Beko-Dubai Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

13 Eylül Cumartesi:

19.00 Esenler Erokspor-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

17 Eylül Çarşamba:

19.30 AEK-Fenerbahçe Beko (SUNEL Arena)

- Girit Turnuvası

19 Eylül Cuma:

18.00 Fenerbahçe-Kızılyıldız (Heraklion Arena)

21 Eylül Pazar:

18.00-20.30 Olympiakos veya EA7 Emporio Armani Milan (Heraklion Arena)

G.Saray'da Lucumi gelişmesi!
