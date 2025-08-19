Konyaspor’a PSV’den takviye

Trendyol Süper Lig'de 2'de 2 yaparak averajla liderlik koltuğuna kurulan Konyaspor, kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım, Hollanda devi PSV Eindhoven'ın altyapısından yetişen Emir Bars'ı renklerine kattı. Kulüpten yapılan açıklamada "Konyaspor'umuz, genç futbolcu Emir Bars ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Konyaspor Müzesi'ndeki imza töreninde, Futbol Şube Sorumlumuz Yusuf Küçükbakırcı S hazır bulundu" denildi.
