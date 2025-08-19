CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Doğan Alemdar transferi askıda

Doğan Alemdar transferi askıda

Sezon başında ikinci kalecisi Arda Özçimen'i Bandırmaspor'a kiralayıp Ekrem Kılıçarslan'ı geri çağıran Göztepe'nin alternatif bir eldiven daha aradığı ifade edildi. Fransa'nın Rennes takımında görev yapan Doğan Alemdar'ı aylardır isteyen sarı-kırmızılı yönetimin yüksek bonservis nedeniyle transferi askıya aldığı bildirildi. Rennes'in milli kaleci için 3 milyon Euro talep ettiği, Sport Republic şirketinin bu parayı fazla bulduğu vurgulandı. Yönetimin ise yerli kaleci arayışlarını sürdürdüğü ifade edildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 06:50
Doğan Alemdar transferi askıda
