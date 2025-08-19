Başakşehir’de hedef Craiova

Süper Lig'de Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Başakşehir'de rota Konferans Ligi'nde oynanacak Universitatea Craiova maçına çevrildi. Teknik direktör Çağdaş Atan kadro rotasyonunu daraltan rahatsızlıklar olduğunu belirterek "Çok daha iyi oynayabilirdik. Dinlenip toparlanmaya ihtiyacımız var. Perşembe günü ve sonraki perşembe de iki final maçımız olacak. Oraya hazırlanacağız" dedi.
