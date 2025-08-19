Antalya’dan 9 yıl sonra ilk

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk hafta konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Antalyaspor, 4 sezon sonra Süper Lig'e galibiyetle başladı. İkinci hafta Gençlerbirliği engelini 1-0'lık skorla aşan Akdeniz temsilcisi 9 sezonun ardından en iyi ilk iki hafta performansına ulaştı.
