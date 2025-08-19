G.Birliği’nden hakem tepkisi

Gençlerbırlığı Kulübü, Antalyaspor maçlarındaki hakem kararlarını sert bir dille eleştirdi. Yazılı açıklama yapan basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, "Her iki maçta yaşanan ve sonuca doğrudan etki eden hakem hataları, takımımızın puan ya da puanlarına mal olmuştur. Basit hakem hatalarının gündem olmamasını temenni ediyoruz. Mücadelenin konuşulduğu bir sezon yaşamak istiyoruz" dedi.
