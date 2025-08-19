CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Holse ve Emre şoku

Holse ve Emre şoku

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Kocaelispor maçında sakatlanan iki yıldızın Panathinaikos karşısında forma giyemeyeceklerini açıkladı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 06:50
Holse ve Emre şoku

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Panathinaikos maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Başkan Yıldırım, "Panathinaikos'a büyük umutlarla gidiyoruz, hayallerimiz var. Biz rüyayı gerçekleştirmek istiyoruz. Elenirsek de dünyanın sonu değil. Konferans Ligi'ne gideceğiz. Ama biz sürpriz olan neyse onu yapacağız. Panathinaikos'u iki maçta da yenmek istiyoruz" dedi.

TAKIMIN son durumu hakkında bilgi veren Yıldırım şöyle devam etti: "Holse Kocaelispor maçında sakatlandı ve oyundan çıktı. Panathinaikos maçını kaçırabilir, bilmiyoruz. Belki de iki Panathinaikos maçını da kaçıracak. Holse ve Emre'yi bu maç oynatamayabiliriz. Afonso Sousa'yı da takımımıza kattık, ancak Avrupa Ligi play-offlar da oynayamıyor. İnşallah Emre'de önemli bir şey yoktur. Kaburgasında kırık tespit edilmedi."

YENİLER TAKIMLA ÇALIŞTI

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda perşembe günü deplasmanda Panathinaikos ile karşılaşacak Samsunspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Yeni transferler Borevkovic, Sousa ve kaleci Albert Posiadała da antrenmanda yer aldı. Sakatlığı devam eden Musaba ise takımdan ayrı çalıştı.

SON DAKİKA
