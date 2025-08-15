Marcel Licka: Bu maçlarda golü atmanız lazım yoksa...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, 3-0 yenildikleri Galatasaray maçının ardından, "İkinci yarının başlarından 1-1 yapabilirdik ama yüzde 100’lük bir şansı atamadık. Bu maçlarda golü atmanız lazım yoksa Galatasaray sizi öldürür" dedi. İşte o sözler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 00:56
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, 3-0 yenildikleri Galatasaray maçının ardından, "İkinci yarının başlarından 1-1 yapabilirdik ama yüzde 100'lük bir şansı atamadık. Bu maçlarda golü atmanız lazım yoksa Galatasaray sizi öldürür" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, açıklamalarda bulundu. Licka, "Çok süper bir atmosferde oynadık. Ateşli bir taraftar karşısında oynadık ama maalesef kaybettik. Açıkçası iyi başladık. Oyuncularımız çok cesurdu. Maçın başında Ahmet Sivri'nin pozisyonunu Günay iyi çıkardı. Doh'un bir hatasıyla gol yedik. Bu hatalardan ders çıkarmamız lazım ve Süper Lig'e biraz daha ayak uydurmamız lazım. Galatasaray da bugün gerçekten çok iyiydi. Çok koştuk ve savaştık, ikinci yarının başlarından 1-1 yapabilirdik ama yüzde 100'lük bir şansı atamadık. Bu maçlarda golü atmanız lazım yoksa Galatasaray sizi öldürür" diye konuştu.

Buruk: Çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum!
G.Saray evinde F. Karagümrük'ü yendi!
