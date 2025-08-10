İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında İkas Eyüpspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geliyor. Teknik direktörlük koltuğuna Arda Turan'ın vedasının ardından Selçuk Şahin'i getiren İstanbul temsilcisi, sezona galibiyet ile başlamak ve Avrupa kupalarına katılım sağlamak istiyor. Anadolu Kartalı ise Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde bu sezon üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
İKAS EYÜPSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI İLK 11'LER
İkas Eyüpspor: Berke Özer, L. Claro, Robin Yalçın, Talha Ülvan, Emre Akbaba, K. Demirbay, Serdar Gürler, N. Mujakic, Melih Kabasakal, M. Thiam, D. Draguş
Tümosan Konyaspor: Bahadır Güngördü, Adil Demirbağ, Guilherme, R. Bazoer, Y. Andzouana, D. Aleksic, E. Bardhi, M. Jevtovic, A. Ndao, Melih İbrahimoğlu, Umut Nayir
İKAS EYÜPSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
10 Ağustos Pazar günü saat 21:30'da başlayan İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor mücadelesi, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.