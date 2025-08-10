CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor | CANLI

İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında İkas Eyüpspor, Tümosan Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2025 Pazar 21:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında İkas Eyüpspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geliyor. Teknik direktörlük koltuğuna Arda Turan'ın vedasının ardından Selçuk Şahin'i getiren İstanbul temsilcisi, sezona galibiyet ile başlamak ve Avrupa kupalarına katılım sağlamak istiyor. Anadolu Kartalı ise Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde bu sezon üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İKAS EYÜPSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI İLK 11'LER

İkas Eyüpspor: Berke Özer, L. Claro, Robin Yalçın, Talha Ülvan, Emre Akbaba, K. Demirbay, Serdar Gürler, N. Mujakic, Melih Kabasakal, M. Thiam, D. Draguş

Tümosan Konyaspor: Bahadır Güngördü, Adil Demirbağ, Guilherme, R. Bazoer, Y. Andzouana, D. Aleksic, E. Bardhi, M. Jevtovic, A. Ndao, Melih İbrahimoğlu, Umut Nayir

İKAS EYÜPSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

10 Ağustos Pazar günü saat 21:30'da başlayan İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor mücadelesi, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Asensio gemileri yaktı! Mourinho ile çalışmak için...
F.Bahçe'den transferde büyük sürpriz!
DİĞER
Sacha Boey Galatasaray kararını resmen verdi! Takıma geri mi dönüyor?
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'den de hissedildi | Yıkılan binanın enkazından 2 vatandaş kurtarıldı
Kupanın sahibi Crystal Palace!
Göztepe 3 puanla başladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kupanın sahibi Crystal Palace! Kupanın sahibi Crystal Palace! 19:28
Chelsea, Milan'ı rahat yendi Chelsea, Milan'ı rahat yendi 18:59
Bandırma'da kazanan çıkmadı Bandırma'da kazanan çıkmadı 18:32
Çaykur Rizespor-Göztepe | CANLI Çaykur Rizespor-Göztepe | CANLI 17:42
Ayhancan Güven 5. sırayı aldı Ayhancan Güven 5. sırayı aldı 16:26
Asensio gemileri yaktı! Mourinho ile çalışmak için... Asensio gemileri yaktı! Mourinho ile çalışmak için... 16:23
Daha Eski
G.Antep'ten M'Bakata açıklaması! G.Antep'ten M'Bakata açıklaması! 16:15
Beşiktaş 2. idmanını salonda yaptı Beşiktaş 2. idmanını salonda yaptı 16:13
Marsilya’dan Rowe açıklaması! Marsilya’dan Rowe açıklaması! 16:01
Semedo: Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz! Semedo: Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz! 15:12
F.Bahçe'de Feyenoord mesaisi F.Bahçe'de Feyenoord mesaisi 14:57
Jankovic'te son dakika! F.Bahçe transferden vazgeçti Jankovic'te son dakika! F.Bahçe transferden vazgeçti 14:22