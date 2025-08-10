Marsilya’dan Jonathan Rowe açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin transfer gündemindeydi

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin sol açık transferi için gündemine aldığı isimlerden biri olan Marsilya'nın 22 yaşındaki İngiliz futbolcusu Jonathan Rowe hakkında, Fransız ekibin teknik direktörü Roberto De Zerbi önemli açıklamalarda bulundu.
Fransa'da transfer döneminin kapanmasına haftalar kala Rowe'un geleceği belirsizliğini korurken genç oyuncu Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yanı sıra birçok kulübün ilgisini çekmeye devam ediyor.
Aston Villa'yı 3-1 mağlup ettikleri hazırlık maçının ardından konuşan De Zerbi, Rowe'un performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi: "Hepimiz ondan çok memnunuz. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçiriyor. Başkan Pablo Longoria'dan sportif direktör Medhi Benatia'ya kadar, ben de dahil olmak üzere hepimiz onu seviyoruz."
Puissance Marseille'de yer alan habere göre İtalyan çalıştırıcı, Rowe'a ilgi gösteren takımlar olduğunu doğrulayarak, "Ne olursa olsun, ister gitsin ister kalsın, karar ortak şekilde alınacak." ifadelerini kullandı.
Marsilya ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jonathan Rowe, geçtiğimiz sezon 30 maçta forma giyerek 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.