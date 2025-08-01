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Haberler Süper Lig Kocaelispor: 2 - Al-Wydad Club: 0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Kocaelispor: 2 - Al-Wydad Club: 0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Kocaelispor, sezon öncesi son hazırlık maçında Fas'ın Al-Wydad Club ekibini 2-0 yendi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2025 Cuma 21:08 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2025 Cuma 21:08
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Kocaelispor: 2 - Al-Wydad Club: 0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Teknik Direktör Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, Derince Stadyumu'nda Al-Wydad Club ile karşılaştı.

Kocaeli temsilcisi maça Javanovic, Appingdangoye, Ahmet Oğuz, Petkovic, Dan Agyei, Joseph Nonge, Show, Haidara, Wieteska, Mendes, Samet Yalçın 11'i ile başladı.

Fas ekibi ise Benabid, Boucheta, Bart, Aboulfath, Brayem, Lamirat, Bakasu, Aziz Ki, Hannouri, Moufi, Amrabat ilk 11'i karşılaşmaya çıktı.

Kocaelispor, Petkovic ve Oğulcan Çağlayan'ın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

PETKOVIC GOLLE BAŞLADIĞI İÇİN MUTLU

Karşılaşmada Kocaelispor'un ilk golünü atan Petkovic, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanmaya alışmaları gerektiğini söyledi.

Golle başladığı için çok sevindiğini dile getiren Petkovic, "Aslında Hırvat Ligi'nden daha iyi bir lige geldim ve burada elimden gelenin en iyisini göstereceğim." dedi.

Petkovic, her zaman takım için elinden gelenin en iyisini yaptığını vurgulayarak "Sahada yaptığım kötü şeyler de var ve olacak. Hocam da bunları gösterdi. Bu hatalarımı düzeltmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

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