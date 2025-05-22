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Haberler Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri açıklandı!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 11:07 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 11:27
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Trendyol Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

24 MAYIS CUMARTESİ:

16.00 ikas Eyüpspor-Onvo Antalyaspor (Oğuzhan Aksu)

19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Fatih Tokail)

19.00 Göztepe-Galatasaray (Batuhan Kolak)

25 MAYIS PAZAR:

19.00 Bellona Kayserispor- Sipay Bodrum FK (Kadir Sağlam)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (Atilla Karaoğlan)

19.00 RAMS Başakşehir-Adana Demirspor (Gürcan Hasova)

19.00 Trabzonspor-Reeder Samsunspor (Ozan Ergün)

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)

26 Mayıs Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Yiğit Arslan)

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