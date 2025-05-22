TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Sadio Mane bombası! Seçimin kaderini etkileyecek

17 GOL, 13 ASİST



Suudi Arabistan kulübüyle olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan tecrübeli oyuncu ile önümüzdeki günlerde masaya oturması beklenen yönetimin transferi sonuçlandırarak taraftarının bir nebze olsun gönlünü almayı hedeflediği öğrenildi. Sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve santrafor bölgesinde de görev alabilen Mane, bu sezon forma giydiği 45 karşılaşmada 17 gol atarken 13 asist yaptı.Toplamda 30 gole katkı verdi.



