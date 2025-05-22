CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Sadio Mane bombası! Seçimin kaderini etkileyecek

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Sadio Mane bombası! Seçimin kaderini etkileyecek

Fenerbahçe'nin Al-Nassr'dan ayrılması beklenen 33 yaşındaki yıldız Sadio Mane ile önümüzdeki günlerde temas kuracağı ortaya çıktı. Sarı lacivertli kulüpte mevcut yönetim, bu transfer ile seçimin kaderini değiştirmek ve taraftarlarının güvenini yeniden kazanmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Sadio Mane bombası! Seçimin kaderini etkileyecek

Fenerbahçe seçim havasına girerken bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, Eylül ayında yapılacak seçime kadar flaş bir transferi sonuçlandırmak istiyor. Takvim'de yer alan habere göre Koç'un gündemindeki yıldız ise Al-Nassr forması giyen 33 yaşındaki sol kanat oyuncusu Sadio Mane.


TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Sadio Mane bombası! Seçimin kaderini etkileyecek

17 GOL, 13 ASİST

Suudi Arabistan kulübüyle olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan tecrübeli oyuncu ile önümüzdeki günlerde masaya oturması beklenen yönetimin transferi sonuçlandırarak taraftarının bir nebze olsun gönlünü almayı hedeflediği öğrenildi. Sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve santrafor bölgesinde de görev alabilen Mane, bu sezon forma giydiği 45 karşılaşmada 17 gol atarken 13 asist yaptı.Toplamda 30 gole katkı verdi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Sadio Mane bombası! Seçimin kaderini etkileyecek

111 KEZ MİLLİ OLDU

111 kez Senegal Milli Takım formasını giyen yıldız futbolcu 45 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Liverpool, Bayern Münih, Southampton, Metz ve Salzburg gibi takımların da formasını giyen Mane kariyerinde 583 maça çıktı. 240 gol atarken 119 gol kaydetti. Liverpool kariyerinde 269 maçta görev alan Senegalli yıldız, 120 gol ve 46 asist üretti.

G.Saray'dan dev transfer!
F.Bahçe'den dev golcü hamlesi!
DİĞER
Kuruluş Osman‘da Claudius’un oyunu devrede! “Fetih yolunda sinsi planlar”
Oğuz Murat Aci'nin ailesi Timur Cihantimur ve Eylem Tok'la ilgili şikayetini geri mi çekti? Eşi ve babasından iki farklı karar!
F.Bahçe'ye İngiliz orta saha!
Ali Koç'un görüntüleri ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan "yıldız" göndermesi! G.Saray'dan "yıldız" göndermesi! 03:49
G.Saray'dan "yıldız" göndermesi! G.Saray'dan "yıldız" göndermesi! 03:48
Ali Koç'un görüntüleri ortaya çıktı! Ali Koç'un görüntüleri ortaya çıktı! 01:01
Avrupa Ligi'nde kupa Tottenham'ın! Avrupa Ligi'nde kupa Tottenham'ın! 01:01
F.Bahçe'den dev golcü hamlesi! F.Bahçe'den dev golcü hamlesi! 01:01
Nani'den Mou açıklaması! "Devam ederse..." Nani'den Mou açıklaması! "Devam ederse..." 01:01
Daha Eski
G.Saray'dan forvete sürpriz öneri! G.Saray'dan forvete sürpriz öneri! 01:01
G.Saray'a Osimhen müjdesi! G.Saray'a Osimhen müjdesi! 01:01
Muslera'nın yerine 1.92'lik kaleci! Avrupa devleri de peşinde Muslera'nın yerine 1.92'lik kaleci! Avrupa devleri de peşinde 01:01
Yusuf''a şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu Yusuf''a şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu 01:01
G.Saray bombayı patlatıyor! Şampiyonluk sonrası dev transfer G.Saray bombayı patlatıyor! Şampiyonluk sonrası dev transfer 01:01
Zaniolo G.Saray'a geri dönecek mi? Zaniolo G.Saray'a geri dönecek mi? 01:01