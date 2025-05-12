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Göz Göz'e sürpriz

Göztepe, Kubilay ile 1-0 öne geçtiği maçta ligden Bouttobba’nın golünü engelleyemedi ve 1 puana razı oldu

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 06:51
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Göz Göz'e sürpriz

Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi. Göztepe, 19. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ile 1-0 öne geçti. Hatayspor, 27. dakikada Bilal Boutobba ile 1-1'lik eşitliği buldu. Hatayspor, Strandberg'in 79'de kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

6 MAÇ SONRA...

Bu sonucun ardından Göztepe, ligde iki maç sonra puan kaybı yaşadı. Ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Hatayspor, altı mağlubiyetin ardından puan aldı. Göztepe puanını 47 yaptı, Hatayspor 20 puana yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Rizespor deplasmanına gidecek. Hatayspor ise bir diğer düşmesi kesinleşen Adan Demir ile deplasmanda oynayacak.

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