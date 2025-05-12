Kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile, Bodrum FK'yı konuk etti. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sivasspor ile Bodrum FK 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte son 5 maçta 4. kez puan kaybeden Sivasspor, 35 puanla 16. sırada yer aldı. Bodrum ise son 4 maçta galip gelememiş oldu ve 35 puanla 17. sırada kaldı.

İSTİFA SESLERİ

Kümede kalma mücadelesi veren iki takım umutlarını kalan son 3 haftaya bıraktı. Yaklaşık 20 bin taraftar kırmızı-beyazlı takımı destekledi. Sivassporlu taraftarlar, maçın sonunda yönetimi istifaya davet etti. Süper Lig'de bir sonraki hafta Sivasspor, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Bodrum FK ise Trabzonspor'u konuk edecek.