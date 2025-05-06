Süper Lig'de 36. hafta programı açıklandı! Kritik maçlar aynı anda oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 36. haftasına dair maç programını kamuoyuyla paylaştı. Federasyonun resmi açıklamasında, sezonun son virajına girilirken kritik karşılaşmaların eş zamanlı oynatılacağı duyuruldu.

TFF açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 36. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Daha önceki sezonlarda olduğu gibi, ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacaktır."

İŞTE HAFTANIN PROGRAMI