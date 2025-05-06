CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Süper Lig'de 36. hafta programı açıklandı! Kritik maçlar aynı anda oynanacak

Süper Lig'de 36. hafta programı açıklandı! Kritik maçlar aynı anda oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 36. haftasına dair maç programını kamuoyuyla paylaştı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 14:13 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 14:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Lig'de 36. hafta programı açıklandı! Kritik maçlar aynı anda oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 36. haftasına dair maç programını kamuoyuyla paylaştı. Federasyonun resmi açıklamasında, sezonun son virajına girilirken kritik karşılaşmaların eş zamanlı oynatılacağı duyuruldu.

TFF açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 36. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Daha önceki sezonlarda olduğu gibi, ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar aynı gün ve saatlerde oynatılacaktır."

İŞTE HAFTANIN PROGRAMI

Barış Alper'den flaş karar!
S. Arabistan'dan Mourinho’ya kanca!
DİĞER
Galatasaray'a dünya devinden iki bomba! Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruluyor...
Başkan Erdoğan'dan '10. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor!
G.Saray'dan Brezilyalı kaleci hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe, Başakşehir mesaisine başladı F.Bahçe, Başakşehir mesaisine başladı 13:48
Derbinin biletleri satışa sunuldu Derbinin biletleri satışa sunuldu 13:38
S. Arabistan'dan Mourinho’ya kanca! S. Arabistan'dan Mourinho’ya kanca! 13:00
G.Saray Kaan Ayhan'la sözleşme uzattı! G.Saray Kaan Ayhan'la sözleşme uzattı! 12:26
La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! 12:16
Barış Alper'den flaş karar! Barış Alper'den flaş karar! 11:57
Daha Eski
Panathinaikos-Anadolu Efes maçı ne zaman? Panathinaikos-Anadolu Efes maçı ne zaman? 11:35
G.Saray'dan Brezilyalı kaleci hamlesi! G.Saray'dan Brezilyalı kaleci hamlesi! 11:03
NBA'de yılın koçu Kenny Atkinson! NBA'de yılın koçu Kenny Atkinson! 10:41
Inzaghi'den Çalhanoğlu'na övgü! Inzaghi'den Çalhanoğlu'na övgü! 10:40
Nuggets, Thunder'ı son saniyede mağlup etti Nuggets, Thunder'ı son saniyede mağlup etti 10:37
F.Bahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! F.Bahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! 10:35