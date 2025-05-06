Galatasaray’dan dev kutlama hazırlığı! Yenikapı’da milyonluk şampiyonluk şöleni

Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkararak ipi göğüslemeye yaklaşan Galatasaray, kutlama organizasyonları için düğmeye bastı.

Milliyet'in haberine göre, yönetim hem sportif hem de ticari anlamda bu başarıyı maksimum kazanca çevirmek için harekete geçti.