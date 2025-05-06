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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray’dan dev kutlama hazırlığı! Yenikapı’da milyonluk şampiyonluk şöleni

Galatasaray’dan dev kutlama hazırlığı! Yenikapı’da milyonluk şampiyonluk şöleni

Son dakika Galatasaray haberi | Süper Lig'de sezonun son virajına girilirken 25. şampiyonluğa doğru ilerleyen Galatasaray, tarihi bir kutlama için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, hem 25. şampiyonluğun hem de 5. yıldızın coşkusunu milyonlarla birlikte yaşamak istiyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 10:12
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Galatasaray’dan dev kutlama hazırlığı! Yenikapı’da milyonluk şampiyonluk şöleni

Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkararak ipi göğüslemeye yaklaşan Galatasaray, kutlama organizasyonları için düğmeye bastı.

Galatasaray’dan dev kutlama hazırlığı! Yenikapı’da milyonluk şampiyonluk şöleni

Milliyet'in haberine göre, yönetim hem sportif hem de ticari anlamda bu başarıyı maksimum kazanca çevirmek için harekete geçti.

Galatasaray’dan dev kutlama hazırlığı! Yenikapı’da milyonluk şampiyonluk şöleni

GS Store mağazalarına forma, atkı, tişört ve bayrak gibi 5 yıldız temalı ürünlerin hazırlıkları için talimat verildi.

Galatasaray’dan dev kutlama hazırlığı! Yenikapı’da milyonluk şampiyonluk şöleni

Kulübün forma tedarikçisiyle yapılan anlaşma gereği, şampiyonluk ilan edilmesinin ardından 5 yıldızlı formalar anında satışa sunulacak.

Galatasaray’dan dev kutlama hazırlığı! Yenikapı’da milyonluk şampiyonluk şöleni

Bu hamleyle sezon başından bu yana 730 bin civarında olan forma satışlarının, 1 milyon adede ulaşması bekleniyor.

Galatasaray’dan dev kutlama hazırlığı! Yenikapı’da milyonluk şampiyonluk şöleni

Kutlamalar sadece RAMS Park'la sınırlı kalmayacak.

Galatasaray’dan dev kutlama hazırlığı! Yenikapı’da milyonluk şampiyonluk şöleni

Galatasaray yönetimi, İstanbul'un en büyük açık alanlarından biri olan Yenikapı Meydanı'nda da büyük bir kutlama organizasyonu planlıyor.

Galatasaray’dan dev kutlama hazırlığı! Yenikapı’da milyonluk şampiyonluk şöleni

Bu etkinliğe en az 1 milyon taraftarın katılması bekleniyor.

Galatasaray’dan dev kutlama hazırlığı! Yenikapı’da milyonluk şampiyonluk şöleni

Şölene dair detaylar, İstanbul Valiliği'nden gelecek onaya göre netlik kazanacak.

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