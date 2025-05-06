Galatasaray’dan dev kutlama hazırlığı! Yenikapı’da milyonluk şampiyonluk şöleni
Son dakika Galatasaray haberi | Süper Lig'de sezonun son virajına girilirken 25. şampiyonluğa doğru ilerleyen Galatasaray, tarihi bir kutlama için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, hem 25. şampiyonluğun hem de 5. yıldızın coşkusunu milyonlarla birlikte yaşamak istiyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
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Kulübün forma tedarikçisiyle yapılan anlaşma gereği, şampiyonluk ilan edilmesinin ardından 5 yıldızlı formalar anında satışa sunulacak.
Bu hamleyle sezon başından bu yana 730 bin civarında olan forma satışlarının, 1 milyon adede ulaşması bekleniyor.
Kutlamalar sadece RAMS Park'la sınırlı kalmayacak.
Galatasaray yönetimi, İstanbul'un en büyük açık alanlarından biri olan Yenikapı Meydanı'nda da büyük bir kutlama organizasyonu planlıyor.
Bu etkinliğe en az 1 milyon taraftarın katılması bekleniyor.
Şölene dair detaylar, İstanbul Valiliği'nden gelecek onaya göre netlik kazanacak.
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