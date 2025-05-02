TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için flaş karar! Bonservisi...
Galatasaray'da takımın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz'ın geleceği taraftarların yoğun ilgisini çekerken sarı-kırmızılı camiadan flaş karar geldi. Cimbom, başarılı futbolcunun bonservisini belirledi. İşte detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Galatasaray'ın başarılı isimlerinden Barış Alper Yılmaz sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekiyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray, West Ham United, Aston Villa ve Napoli'nin kıskacında olan Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi.
Buna göre Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için 35 milyon euro talep ediyor.
Haberde Galatasaray yönetiminin Barış Alper Yılmaz'ın menajeri ile temasa geçtiği ve 35 milyon euroluk talebin pazarlığa kapalı olduğunu aktardığı ifade edildi.
Transfermarkt verilerine göre an itibarıyla piyasa değeri 20 milyon euro olan Barış Alper Yılmaz, bu sezon 44 maçta 11 gol ve 6 asistlik istatistik yakaladı.
DİĞER