CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için flaş karar! Bonservisi...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için flaş karar! Bonservisi...

Galatasaray'da takımın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz'ın geleceği taraftarların yoğun ilgisini çekerken sarı-kırmızılı camiadan flaş karar geldi. Cimbom, başarılı futbolcunun bonservisini belirledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 12:14
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için flaş karar! Bonservisi...

Haberde Galatasaray yönetiminin Barış Alper Yılmaz'ın menajeri ile temasa geçtiği ve 35 milyon euroluk talebin pazarlığa kapalı olduğunu aktardığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için flaş karar! Bonservisi...

Transfermarkt verilerine göre an itibarıyla piyasa değeri 20 milyon euro olan Barış Alper Yılmaz, bu sezon 44 maçta 11 gol ve 6 asistlik istatistik yakaladı.

Cimbom aradığı yıldızı İspanya'da buldu!
G.Saray Sara'dan servet kazanacak!
DİĞER
Galatasaray'a yeni Muslera geliyor! İlk görüşme yapıldı...
CANLI | Dünyanın gözü İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde! Nijerli Bakan Turkuvaz zirvesinde açıkladı: Sömürü bitti Türkiye ile iş birliği zamanı
Fransız devinden sürpriz hamle!
Mourinho'dan Rafa'ya özel önlem!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'yi üzen haber! Skriniar... F.Bahçe'yi üzen haber! Skriniar... 12:48
G.Saray'da Barış Alper çılgınlığı! Bonservisi... G.Saray'da Barış Alper çılgınlığı! Bonservisi... 12:14
G.Saray Sara'dan servet kazanacak! G.Saray Sara'dan servet kazanacak! 11:50
Fransız devinden sürpriz hamle! Fransız devinden sürpriz hamle! 11:06
Transferde hayrete düşüren plan! Transferde hayrete düşüren plan! 10:50
Geldiği gibi gidiyor! Geldiği gibi gidiyor! 10:05
Daha Eski
G.Saray'dan dev transfer! İstanbul'a davet edildi G.Saray'dan dev transfer! İstanbul'a davet edildi 09:55
Mourinho'dan Rafa'ya özel önlem! Mourinho'dan Rafa'ya özel önlem! 09:37
Bugünkü maçlar 2 Mayıs Cuma 2025 Bugünkü maçlar 2 Mayıs Cuma 2025 08:58
Chelsea ve Real Betis galip! Chelsea ve Real Betis galip! 01:16
Olympiakos Final Four'da! Olympiakos Final Four'da! 01:16
Chelsea ve Real Betis galip! Chelsea ve Real Betis galip! 01:07