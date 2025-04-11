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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig FIFA, 8 Türk kulübüne transfer yasağı getirdi

FIFA, 8 Türk kulübüne transfer yasağı getirdi

FIFA'nın internet sitesinde yer alan transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre, 1 Nisan'dan bu yana 8 kulübün transfer tahtası kapatıldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 13:04 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 15:28
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FIFA, 8 Türk kulübüne transfer yasağı getirdi

FIFA'nın internet sitesinde yer alan transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre, 1 Nisan'dan bu yana 8 kulübün transfer tahtası kapatıldı.

Trendyol Süper Lig takımları TÜMOSAN Konyaspor ile Onvo Antalyaspor'a üçer dönem, Bellona Kayserispor'a ise borç ödeninceye kadar transfer yasağı uygulandı.

Trendyol 1. Lig ekipleri MKE Ankaragücü, Solwie Energy Fatih Karagümrük, Central Hospital Ümraniyespor'a üçer dönem yasak getirildi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay, Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğa giden Bursaspor'a da transfer yasağı cezaları verildi.

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