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Haberler Süper Lig Atakaş Hatayspor 0-1 İkas Eyüpspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Atakaş Hatayspor 0-1 İkas Eyüpspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında İkas Eyüpspor’u ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip Eyüpspor, 1-0’lık skorla kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 17:57 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 18:11
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Atakaş Hatayspor 0-1 İkas Eyüpspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında İkas Eyüpspor'u ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip Eyüpspor, 1-0'lık skorla kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.

MAÇIN TEK GOLÜ MAME THIAM'DAN

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da tehlikeli pozisyonlar üretse de fileleri havalandıran taraf Eyüpspor oldu. 23. dakikada Hatayspor savunmasının yaptığı hata sonrası topu önünde bulan Mame Thiam, ceza sahası dışından yaptığı şık aşırtma vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

DİREKLER VE KALECİLER SKORA ENGEL OLDU

Hatayspor, skoru eşitlemek adına birçok fırsat yakaladı. 16. dakikada Kerim Alıcı'nın kafa vuruşunda top direkten dönerken, 54. dakikada Umut Meraş'ın şutu da direkten oyun alanını terk etti. Eyüpspor kalecisi Bekaj ise ikinci yarıda Emre Akbaba ve Aboubakar'ın net pozisyonlarında kalesinde devleşerek gole izin vermedi.

BERKE'DEN KRİTİK KURTARIŞLAR

Hatayspor kalecisi Berke Özer de karşılaşmanın son bölümlerinde yaptığı kurtarışlarla farkın açılmasını önledi. 81. dakikada Aboubakar'ın kafa vuruşunda topu çelmeyi başaran genç file bekçisi, 90+1'de Rui Pedro'nun frikiğinde de gole geçit vermedi.

PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR

Bu sonucun ardından İkas Eyüpspor puanını 47'ye yükselterek üst sıralara tırmanma yolunda önemli bir adım attı. Ev sahibi Atakaş Hatayspor ise 19 puanda kaldı.

Ligin 31. haftasında Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. İkas Eyüpspor ise sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.

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