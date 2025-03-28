Onvo Antalyaspor - Corendon Alanyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı Antalya derbisiyle açılıyor. Onvo Antalyaspor evinde Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor.
Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetiyor.
MAÇIN 11'LERİ
Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Gerxhaliu, Güray, Kaluzinski, Soner, Larsson, Safuri, Van de Streek, Samudio.
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Makouta, Fatih, Aliti, Lima, Richard, Enes, Vilhena, Efecan, Yusuf, Cordova.
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ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Alanyaspor maçı 28 Mart Cuma günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.