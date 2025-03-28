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Haberler Süper Lig Onvo Antalyaspor - Corendon Alanyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Onvo Antalyaspor - Corendon Alanyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasının açılış maçında Onvo Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Antalya derbisinde zorlu mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetiyor. Onvo Antalyaspor - Corendon Alanyaspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2025 Cuma 15:45
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Onvo Antalyaspor - Corendon Alanyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı Antalya derbisiyle açılıyor. Onvo Antalyaspor evinde Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor.

Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetiyor.

MAÇIN 11'LERİ

Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Gerxhaliu, Güray, Kaluzinski, Soner, Larsson, Safuri, Van de Streek, Samudio.

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Makouta, Fatih, Aliti, Lima, Richard, Enes, Vilhena, Efecan, Yusuf, Cordova.

ONVO ANTALYASPOR - CORENDON ALANYASPOR MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Alanyaspor maçı 28 Mart Cuma günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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