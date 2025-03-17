Dev derbinin hakemi belli oldu! İşte görevlendirilen isim
Son dakika Beşiktaş, Galatasaray haberi | Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. TFF, dev karşılaşmaya yabancı bir hakem atama kararı aldı ve görevlendirilen isim netleşti. İşte detaylar… (BJK, GS spor haberleri)
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 15:49 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 15:50
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LİGDE KALAN DERBİLERİ YABANCI HAKEM YÖNETECEK
TFF yönetimi Beşiktaş ve Trabzonspor'un talepleri üzerine Süper Lig'de sezonun kalan kısmında oynanacak derbileri yabancı hakemlerin yönetmesine karar verdi.
TFF'NİN BELİRLEDİĞİ HAKEM BOŞNAK PELJTO
Bu karar sonrası ligin 29. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetecek yabancı hakemi belirlemek üzere harekete geçen TFF, 40 yaşındaki Boşnak FIFA hakemi Irfan Peljto'da karar kıldı.
TALEP YAZISI GÖNDERİLDİ
Ajansspor'un haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu, 2013'te FIFA hakemi olan 40 yaşındaki Irfan Peljto için Bosna Hersek Futbol Federasyonuna talep yazısı gönderdi.
DAHA ÖNCE BEŞİKTAŞ'IN MAÇINI YÖNETTİ, BİR İLKE İMZA ATTI
Beşiktaş - Galatasaray maçını yönetmesi planlanan Irfan Peljto daha önce de siyah beyazlıların maçında görev yapmıştı.
Peljto, 24 Kasım 2021'de Beşiktaş'ın sahasında Ajax'a 2-1 mağlup olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçını yönetmişti.
Peljto bu maç ile Bosna-Hersek'ten UEFA Şampiyonlar Ligi maçında görev yapan ilk hakem oldu.
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