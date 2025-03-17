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Haberler Süper Lig Dev derbinin hakemi belli oldu! İşte görevlendirilen isim

Dev derbinin hakemi belli oldu! İşte görevlendirilen isim

Son dakika Beşiktaş, Galatasaray haberi | Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. TFF, dev karşılaşmaya yabancı bir hakem atama kararı aldı ve görevlendirilen isim netleşti. İşte detaylar… (BJK, GS spor haberleri)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 15:49 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 15:50
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Dev derbinin hakemi belli oldu! İşte görevlendirilen isim

Trendyol Süper Lig milli araya girerken 29 Mart'ta oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin yönetecek hakemin kim olacağı merak ediliyordu.

Dev derbinin hakemi belli oldu! İşte görevlendirilen isim

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetmesinin ardından Beşiktaş yönetimi net bir tavır almıştı.

Dev derbinin hakemi belli oldu! İşte görevlendirilen isim

Başkan Serdal Adalı sezonun kalan kısmında oynanacak Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerine yabancı hakem istediklerini söylemiş ve bu yönde TFF'ye başvuru yapılmıştı.

Dev derbinin hakemi belli oldu! İşte görevlendirilen isim

LİGDE KALAN DERBİLERİ YABANCI HAKEM YÖNETECEK

TFF yönetimi Beşiktaş ve Trabzonspor'un talepleri üzerine Süper Lig'de sezonun kalan kısmında oynanacak derbileri yabancı hakemlerin yönetmesine karar verdi.

Dev derbinin hakemi belli oldu! İşte görevlendirilen isim

TFF'NİN BELİRLEDİĞİ HAKEM BOŞNAK PELJTO

Bu karar sonrası ligin 29. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetecek yabancı hakemi belirlemek üzere harekete geçen TFF, 40 yaşındaki Boşnak FIFA hakemi Irfan Peljto'da karar kıldı.

Dev derbinin hakemi belli oldu! İşte görevlendirilen isim

TALEP YAZISI GÖNDERİLDİ

Ajansspor'un haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu, 2013'te FIFA hakemi olan 40 yaşındaki Irfan Peljto için Bosna Hersek Futbol Federasyonuna talep yazısı gönderdi.

Dev derbinin hakemi belli oldu! İşte görevlendirilen isim

DAHA ÖNCE BEŞİKTAŞ'IN MAÇINI YÖNETTİ, BİR İLKE İMZA ATTI

Beşiktaş - Galatasaray maçını yönetmesi planlanan Irfan Peljto daha önce de siyah beyazlıların maçında görev yapmıştı.

Dev derbinin hakemi belli oldu! İşte görevlendirilen isim

Peljto, 24 Kasım 2021'de Beşiktaş'ın sahasında Ajax'a 2-1 mağlup olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçını yönetmişti.

Dev derbinin hakemi belli oldu! İşte görevlendirilen isim

Peljto bu maç ile Bosna-Hersek'ten UEFA Şampiyonlar Ligi maçında görev yapan ilk hakem oldu.

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