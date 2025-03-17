Dev derbinin hakemi belli oldu! İşte görevlendirilen isim

Trendyol Süper Lig milli araya girerken 29 Mart'ta oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin yönetecek hakemin kim olacağı merak ediliyordu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetmesinin ardından Beşiktaş yönetimi net bir tavır almıştı.